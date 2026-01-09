Threat Digital and Carahsoft Technology have entered into a partnership to provide government customers access to Threat Digital’s artificial intelligence-powered global risk intelligence offerings.
What Will Threat Digital-Carahsoft Partnership Offer?
Carahsoft said Thursday it will serve as Threat Digital’s public sector distributor, making the company’s AI-powered governance platform, DiligenAI, available to government customers through multiple contract vehicles, including NASA Solutions for Enterprise-Wide Procurement V, Information Technology Enterprise Solutions-Software 2, the National Association of State Procurement Officials ValuePoint, The Interlocal Purchasing System and OMNIA Partners.
“We are pleased to partner with Threat Digital to deliver its advanced global risk intelligence solutions to our joint Public Sector customers,” said Michael Adams, senior sales director at Carahsoft.
“As information integrity and digital trust become increasingly vital to Government operations, Threat Digital’s cutting-edge technologies empower agencies to proactively detect, assess and mitigate emerging risks,” Adams continued.
What Is Threat Digital’s DiligenAI?
DiligenAI is an AI-driven due diligence, monitoring and risk intelligence platform developed by Threat Digital to support research, due diligence and risk teams. The platform delivers automated reports summarizing sanctions exposure, adverse media, political exposure and cyber risk indicators across global sources in over 40 languages.
Built on an application programming interface-first architecture, DiligenAI integrates with existing systems, enabling agencies to incorporate automated analysis, continuous monitoring notifications and risk screening into supply chain oversight, vendor vetting, onboarding and third-party risk processes without developing new tools internally.